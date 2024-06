MotoGP | GP Assen Day 1, Mir: “La caduta di oggi ha sconvolto un po’ i nostri piani”

MotoGP GP Olanda Assen Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio odi Assen con il 22esimo tempo.

Mir è riuscito a uscire illeso dalla caduta alla curva 8 nel turno pomeridiano, ma è subito tornato in pista per gli ultimi minuti nel tentativo di migliorare il suo tempo. Sfortunatamente, un setup diverso e diverse bandiere gialle lo hanno visto mantenere il suo miglior tempo sul giro di 1’33.355 – un miglioramento di quasi un secondo intero rispetto alla sessione del mattino.

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 GP Olanda Assen Honda Repsol MotoGP 2024

“La caduta di oggi ha sconvolto un po’ i nostri piani, sono rimasto illeso, ma la seconda moto non era messa a punto come la prima, quindi è stato molto difficile spingere per un giro alla fine. Avevo appena montato una gomma nuova per spingere per un po’ nella top ten quando sono caduto. Abbiamo lavorato molto la mattina, il che è stato positivo, e siamo riusciti a fare più passi nel pomeriggio prima della caduta. Domani c’è del lavoro da fare se vogliamo raggiungere il nostro pieno potenziale, ma tutti stanno spingendo insieme”.

