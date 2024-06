MotoGP | Gp Assen Day 1, Marc Marquez: “Possiamo apprendere da Bagnaia”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez dopo il Mugello, centra l’accesso diretto in Q2 anche ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda.

L’otto volte iridato che il prossimo anno sarà in sella alla Ducati Factory, ha subito avuto un grande feeling nel turno mattutino, mentre ha faticato di più nel pomeriggio, dove ha chiuso sesto.

Il problema è stato individuato, ma arrivare al livello di Bagnaia (suo prossimo compagno di squadra, ndr) non sarà facile, cosa sottolineata dallo spagnolo, che ha detto come si possa apprendere dal due volte iridato.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Questa mattina sono salito sulla moto ed era come se non avessimo mai smesso di correre. Mi sono sentito subito comodo, cosa che non è successa invece nel pomeriggio. Sappiamo il perché e domani lavoreremo su quello. Pecco e Maverick sono davanti a tutti, soprattutto il primo. Difficile arrivare al suo livello, ma possiamo apprendere anche da lui.”

4.5/5 - (2 votes)