MotoGP | Test Misano Ducati Desmosedici GP, Bautista: “Meglio del previsto”

MotoGP Ducati Test Misano – Il Campione del Mondo Superbike Alvaro Bautista è sceso in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli in alla Ducati Desmosedici GP, condividendo la moto con il tester Michele Pirro.

Bautista che non saliva su una MotoGP dal 2018, è sceso in pista durante la prima metà del Day 1, completando 60 giri. I suoi primi tre stint sono stati di nove giri. L’adattamento è stato veloce e l’iridato Superbike si è detto entusiasta del test. A lui la parola.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Test Misano Ducati Desmosedici GP

“Non ho nulla in mente perché, alla fine, nella mia intera carriera, è la prima volta che ho un vero test con una moto e una squadra Factory. È qualcosa di incredibile. Non ho mai avuto questa possibilità nella mia vita. Ho corso a Phillip Island cinque anni fa, ma era come ‘corri questo weekend’, quindi non mi ero preparato per quello. Sono molto felice di guidare di nuovo questa moto. La sensazione fin dal primo giro è stata davvero buona. Ho capito molto bene la moto. Mi sto divertendo molto. L’adattamento sta andando molto bene, forse meglio di quanto mi aspettassi. La mia ultima volta è stata nel 2018 e ora le moto sono molto, molto diverse. Non avevo davvero un ricordo fresco di quel periodo, ma anche se l’avessi avuto, la moto ora è completamente diversa, soprattutto dal punto di vista aerodinamico. Dopo molti anni in WorldSBK, si sente ancora più perché la moto è più rigida, le gomme sono più rigide e tutto è diverso. Mi aspettavo un adattamento peggiore, ma fin dai primi giri ho iniziato a sentirmi bene sulla moto e ho capito come guidare questa moto.”

