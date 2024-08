MotoGP | GP Aragon, Vinales: “Possiamo fare molto bene”

MotoGP GP Aragon Aprilia – Maverick Vinales è pronto ad affrontare il Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento stagionale.

Viñales è determinato a risalire nelle posizioni che contano dopo un fine settimana complicato in Austria. Il pilota spagnolo ha un buon feeling con questo tracciato, dove ha vinto in Moto2 nel 2014, mentre in MotoGP il suo miglior risultato è stato una quarta posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Aragon Aprilia MotoGP 2024

“Aragón è un circuito molto particolare, dove sarà fondamentale capire quale sarà il livello di grip. Con l’asfalto nuovo dovremo valutare bene le condizioni. Penso che sia una pista dove possiamo fare molto bene. Siamo molto motivati e daremo il 100%.”

