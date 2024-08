MotoGP | GP Aragon, Espargarò: “È una pista che mi piace molto”

MotoGP GP Aragon Aprilia – Dopo l’assenza dell’anno scorso, il Motomondiale torna al Circuito di MotorLand Aragón per il dodicesimo appuntamento stagionale. Aleix Espargaró è carico per il Gran Premio di casa.

Espargaró sbarca al MotorLand Aragón con l’obiettivo di confermare la sua competitività dopo il podio ottenuto nella sprint a Spielberg. Il tracciato spagnolo è particolarmente significativo per lui, qui ha conquistato un podio con Aprilia Racing nella gara del 2022 e ha firmato il suo primo podio in MotoGP nel 2014.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Aragon Aprilia MotoGP 2024

“È una pista che mi piace molto, dove ho ottenuto il mio primo podio in MotoGP. Quest’anno c’è l’asfalto nuovo, quindi sarà interessante scoprirlo. Le premesse sono buone perché l’ultima volta che abbiamo corso qui, abbiamo conquistato un podio con Aprilia. Non vedo l’ora di scendere in pista e affrontare quello che sarà l’ultimo GP di Aragón della mia carriera.”

