MotoGP | GP Aragon, Rins: “Affrontiamo questo GP con una mentalità positiva”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Alex Rins è pronto ad affrontare il circuito di Aragon per il Gp di Spagna.

Álex Rins ha lasciato il test privato di Misano con un sentimento positivo e questa settimana punta a consolidare il lavoro svolto lì. Lo spagnolo è al 21° posto nella classifica generale ed è desideroso di ottenere punti. Ha ottenuto un grande successo sulla pista di Aragon, avendo ottenuto una vittoria in Moto3 nel 2013, un secondo posto in Moto2 nel 2015 e una vittoria e un secondo posto consecutivi in MotoGP nel 2020 al GP di Aragon e Teruel.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Aragon MotoGP 2024

“Nonostante un po’ di pioggia, abbiamo sfruttato bene il test privato di Misano. Mi sono piaciuti alcuni dei nuovi elementi, quindi li abbiamo portati ad Aragon e affrontiamo questo GP con una mentalità positiva. Mi piace la pista di Aragon, è un circuito in cui ho fatto bene in passato. Ora che la pista è stata riasfaltata, si spera che migliorerà i livelli di aderenza, il che potrebbe giovarci.”

