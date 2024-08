MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Mir: “Giornata critica”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Joan ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 18esima posizione.

Joan Mir ha avuto una gara complicata, lottando contro le condizioni della pista, trascorrendo la maggior parte dello Sprint lottando con Maverick Viñales. Sono necessari miglioramenti per domenica e il due volte campione del mondo e il suo team sono già al lavoro per trovare nuove soluzioni per il Gran Premio.

Dichiarazioni Joan Mir GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“Una giornata critica per noi in termini di condizioni che abbiamo affrontato. Ci sono molti punti da capire con la pista e anche con la nostra moto. Ieri c’era più grip, il che per la nostra moto aiuta e siamo stati più competitivi. Il mio feeling è migliorato molto durante la gara, ma non sono riuscito a fare un passo avanti con il mio ritmo come molti altri. Vediamo cosa siamo in grado di fare domani.”

