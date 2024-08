MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Bezzecchi: “Non è stata una gara facile”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in decima posizione.

Scattato dalla 13esima casella della griglia e capace di prendersi l’ottava piazza al via, Marco fatica a tenere il passo dei più forti nelle fasi cruciali di gara. Costretto ad inseguire, risale nel finale e proprio sul traguardo perde la P9. Rimane 11esimo nella generale con 73 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Aragon MotoGP 2024

“Sono rimasto fuori dalla Q2 per un soffio, un vero peccato perché con il mio crono sarei partito dalla seconda fila. Mi dispiace molto, a conferma che spesso la Q1 è quasi più complicata della Q2. Al via sono partito davvero bene, ho recuperato tantissimo, ma la forcella non si è sbloccata perché la frenata non è stata abbastanza forte. È rimasta incastrata fino alla curva 8, ho perso tante posizioni poi mi sono ritrovato nel gruppo. Non è stata una gara facile, molti non erano a posto, molti in difesa, a livello di performance non è stata un granché. Torniamo sui dati e capiamo come affrontare la gara domani: con le gare di Moto3 e Moto2 prima, il nuovo asfalto avrà tanto grip.”

