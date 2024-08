MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Marini: “E’ stata una gara davvero, davvero dura oggi”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 16esima posizione.

Dopo aver perso posizioni al via, il pesarese è riuscito a recuperare terreno e le cadute avvenute davanti a lui l’hanno aiutato ad avanzare in classifica, ma il risultato finale è ancora al di sotto delle aspettative.

Dichiarazioni Luca Marini GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“Sinceramente, è stata una gara davvero, davvero dura oggi. Le condizioni in pista oggi erano difficili per tutti e non siamo riusciti a spingere. Non appena uscivi dalla traiettoria di gara, specialmente nei primi due giri, era davvero critico perché se andavi un po’ largo le possibilità di cadere erano alte. La pioggia di ieri sera ha reso le condizioni più complicate, penso, ma alla fine è la stessa pista per tutti i piloti. Ho anche avuto molte vibrazioni dalla parte posteriore della moto dal quarto giro circa, cosa che dobbiamo capire perché con queste condizioni della pista è difficile essere costanti”.

4.7/5 - (43 votes)