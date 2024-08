MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Di Giannantonio: “Stiamo stringendo i denti”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 15esima posizione.

Sabato impegnativo, soprattutto dal punto di vista fisico per Fabio, al rientro dopo la dislocazione della spalla in Austria. 16esimo in qualifica, tiene i denti stretti e avvicina la Top10 a metà gara prima di arrendersi alla fatica.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Aragon MotoGP 2024

“La settimana scorsa avrei firmato per riuscire a fare il weekend, sono molto contento di questo. Stiamo stringendo i denti, siamo nel pieno processo di guarigione, ma stiamo facendo in ogni caso un bel lavoro. Abbiamo un bel passo, lo abbiamo dimostrato oggi in gara. Dopo il via, sono stato molto fortunato, il contatto con Aleix (Espargaro ndr) non ha avuto conseguenze. Ho battagliato molto, ma è andato tutto bene. Avevo una bella velocità e domani possiamo recuperare. Vediamo come andrà la spalla e poi cerchiamo di fare una bella partenza.”

