MotoGP | GP Aragon Gara, Vinales: “Sembrava di cadere ad ogni curva”

MotoGP GP Aragon Aprilia – Maverick Vinales non ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Per Viñales la gara lunga non è stata facile. Dopo una partenza complicata, che lo ha relegato in fondo al gruppo, il pilota spagnolo ha riscontrato una notevole mancanza di grip che lo ha costretto al ritiro nel corso dell’undicesimo giro.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Aragon Aprilia MotoGP 2024

“Abbiamo avuto difficoltà nel far lavorare le gomme, sembrava di cadere ad ogni curva, soprattutto con la gomma posteriore. È stato un weekend complicato per Aprilia e per me, perché dopo le buone prestazioni di venerdì, le cose non hanno più funzionato.”

