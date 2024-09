MotoGP | GP Aragon Gara, Espargarò: “Non siamo riusciti a far funzionare le gomme”

MotoGP GP Aragon Aprilia – Aleix Espargarò ha terminato Gran Premio di Aragon in decima posizione.

Aleix Espargaró ha avuto una partenza difficile, trovandosi in sedicesima posizione al termine del primo giro. Nonostante l’enorme mancanza di grip, il pilota spagnolo ha tentato la rimonta, concludendo la gara in decima posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Aragon Aprilia MotoGP 2024

“Non siamo riusciti a far funzionare le gomme. È stata una gara difficile, mi sono concentrato più su come evitare la caduta piuttosto che sulla performance. Era persino difficile toccare con il ginocchio a terra, non riuscivo nemmeno a piegare la moto. È una situazione strana e nuova per noi, difficile da accettare. Dobbiamo capire cosa sia successo.”

