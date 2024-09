MotoGP | Gp Aragon Gara, Acosta : “Abbiamo fatto del nostro meglio”

MotoGP Gp Aragon KTM GASGAS/strong> – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in terza posizione.

Partito dalle prime file, il rookie del team GAASGAS ha lottato nelle prime fasi di gara per le posizioni del podio. Nella seconda metà gara, il calo della gomma si è fatto sentire, ma grazie all’incidente tra Bagnaia e Alex Marquez, è riuscito a conquistare il podio.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Aragon MotoGP 2024

“Gara dura, gestire il calo della gomma posteriore e le condizioni della pista non è stato per niente facile, ma abbiamo fatto del nostro meglio per rimanere davanti, per mantenere il nostro ritmo, anche se i ragazzi davanti avevano già creato un distacco enorme. Normalmente oggi finiamo quinti senza l’incidente Bagnaia-Marquez, quindi sono davvero contento del nostro weekend, perché è la prima volta che siamo competitivi per un paio di round. Andiamo a Misano con un atteggiamento positivo e non vedo l’ora di continuare in questo modo la prossima settimana”.

