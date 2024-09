MotoGP | GP Aragon Gara, Bagnaia: “Non è vero che Marquez non mi ha visto, ha dato anche un colpo di gas”

MotoGP GP Aragon Ducati – Pecco Bagnaia non ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Pecco, partito dalla prima fila, ha avuto problemi sin dal via sempre a causa della pista sporca come nella Sprint Race. E’ riuscito ha imporre un buon ritmo e a recupere diverse posizioni fino a quando non è arrivato alla lotta per la terza posizione con Alex Marquez. Quando lo spagnolo è arrivato largo, Pecco ha cercato di passarlo, ma il #73 lo ha colpito ponendo fine alla gara di entrambi. Queste le parole del Campione del Mondo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“In questo momento ho molto dolore, ma fortunatamente non ho niente di rotto. Vediamo in questi giorni di lavorare bene e arrivare pronti a Misano. Non mi ha neanche guardato in faccia Alex. Sono situazioni spiacevole. Vai lungo, hai un pilota che ti sta passando e lo vedi. Non è vero che non mi ha visto e ha dato anche un colpo di gas perché l’abbiamo visto in telemetria, e mi vieni sopra pieno. Non è il massimo. Io cercato di approfittare del suo errore ma forse ho sbagliato a non considerare chi fosse, visto che ne succedono diverse con lui. E’ stato un peccato. E’ stato un weekend difficile. Una partenza dalla piazzola sporca, stavo recuperando e stavo andando forte. Quando uno ti prende pieno ti chiede scusa invece lui mi ha mandato a cagare. Abbiamo visioni diverse ma la dinamica è chiara. Quando ero davanti le moto erano dritte. Ho fatto una traiettoria larga perché sapevo che sarebbe rientrato e ho sentito e visto dalla telemetria che è rimasto con il gas aperto tutto il tempo.”

