MotoGP | Ufficiale: Somkiat Chantra primo pilota thailandese in Top Class

MotoGP LCR Honda – Somkiat Chantra sarà il primo pilota thailandese a correre in MotoGP. Lo farà con la Honda del Team LCR di Lucio Cecchinello nella stagione 2025.

Come recita il comunicato ufficiale, “Nel 2018, il progetto IDEMITSU MotoGP è nato con una nobile missione: essere il trampolino di lancio definitivo per i futuri campioni. Serve come un faro di speranza per i giovani piloti asiatici, fornendo loro la piattaforma per crescere e imparare ai massimi livelli, dopo aver partecipato all’Asian Talent Cup e ad altre categorie leggere nel loro percorso verso la MotoGP.”

Missione compiuta, l’attuale pilota Team Asia Moto2 correrà con il Team LCR al posto del giapponese Takaaki Nakagami, che diventerà tester della casa dall’ala dorata.

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Team Owner LCR Honda ingaggio Somkiat Chantra MotoGP 2025

“Innanzitutto, vorrei ringraziare Takaaki Nakagami per il suo eccezionale impegno durante le ultime sette stagioni di MotoGP; gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo con Honda. Per quanto riguarda il futuro, al fianco di HRC, crediamo che sia arrivato il momento di dare il benvenuto a un grande talento asiatico come Somkiat Chantra, in quanto riteniamo meriti un’opportunità ai massimi livelli della competizione delle due ruote. Durante i suoi anni in Moto2, ha dimostrato il potenziale e le capacità per crescere e diventare un pilota forte in MotoGP. LCR e Honda gli forniranno il meglio per supportarlo nelle diverse fasi di questo nuovo progetto.”

Dichiarazioni Somkiat Chantra Ingaggio LCR Honda MotoGP 2025

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team LCR. Entrare in MotoGP è sempre stato il mio sogno e finalmente lo realizzerò. Voglio ringraziare tutti gli sponsor e le persone che mi hanno sostenuto dall’inizio della mia carriera fino ad ora. Per la prossima stagione, mi impegno a imparare, a dare il massimo e a godermi questa nuova avventura. Sarà difficile, ma darò il massimo.”

Takaaki Nakagami dopo sette stagioni diventerà invece tester della Honda, ecco cosa ha detto a tal proposito il pilota giapponese.

Dichiarazioni Takaaki Nakagami Tester Honda MotoGP 2025

“Ho deciso di chiudere la mia carriera da pilota MotoGP alla fine della stagione 2024. Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i tifosi che mi hanno calorosamente sostenuto. Vorrei anche ringraziare IDEMITSU e HONDA per il loro supporto a lungo termine. A partire dal 2025 sarò coinvolto nello sviluppo delle moto HRC. È gratificante mettere a frutto i miei sette anni di esperienza in MotoGP; Sono entusiasta del mio nuovo capitolo. Infine, voglio ringraziare Lucio (Cecchinello, ndr) e tutta la LCR perché mi sono sentito parte di una famiglia, e questi anni sono stati incredibili con loro; Saranno sempre nel mio cuore”.

4.7/5 - (42 votes)