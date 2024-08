MotoGP | GP Aragon Day 1, Rins: “Abbiamo dato il massimo”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il 19esimo tempo.

Nonostante abbia notato una mancanza di grip con il nuovo asfalto, Rins ha concluso le FP1 al 14° posto. Nel pomeriggio, ha scelto di iniziare le prove libere continuando a concentrarsi sulla raccolta dati e poi passare a impostare un giro veloce. Ha mostrato progressi durante il suo primo tentativo di time attack, ma alla fine non è riuscito a lottare per un posto in Q2. Il suo miglior tempo della sessione, un 1’47.400s, ottenuto al giro 19/20, lo ha portato al 19° posto nelle classifiche delle prove libere, con un margine di 1.599s dalla vetta.

Dichiarazioni Alex Rins GP Aragon MotoGP 2024

“Il grip era molto basso e la giornata è stata piuttosto dura. Oggi abbiamo dato il massimo, come sempre, e sembra che siamo un po’ più lontani dai primi rispetto ad altre piste. Di sicuro, le condizioni di scarsa aderenza su questa pista non ci aiutano. Vediamo se riusciamo a migliorare domani.”

