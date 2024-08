MotoGP | GP Aragon Day 1, Quartararo: “Le sensazioni non erano delle migliori oggi”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il 20esimo tempo.

Quartararo non ha trovato grip al mattino, chiudendo la FP1 al 18° posto. Nel pomeriggio, tuttavia, El Diablo ha mostrato un ritmo migliore all’inizio della sessione, ma è stato vittima di piccola caduta alla curva 6 a metà sessione. Sebbene fosse possibile continuare, l’incidente gli ha fatto perdere tempo prezioso. Quando è tornato ai box, ha dovuto passare direttamente alla modalità time-attack su una moto con specifiche diverse. Quartararo ha segnato un 1’47.401s al giro 20/20, che lo ha visto concludere al 20° posto nella classifica dei tempi del venerdì, con un distacco di 1.600s dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Aragon MotoGP 2024

“Oggi, e soprattutto stamattina, è stata una giornata piuttosto dura per noi. Sono caduto nel pomeriggio, quindi ho dovuto uscire con una moto diversa che non avrei dovuto usare perché aveva specifiche diverse. Ho dovuto adattarmici abbastanza in fretta. Ma nel complesso, le sensazioni non erano delle migliori oggi.”

