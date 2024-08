MotoGP | GP Aragon Day 1, Bagnaia: “Abbiamo faticato a trovare la nostra strada”

MotoGP GP Aragon Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il sesto tempo.

Bagnaia e il suo team hanno avuto tanto lavoro da fare al termine di una difficile turno di prove libere, che lo aveva visto faticare a causa di una mancanza di feeling con la gomma anteriore. L’attuale capoclassifica del mondiale MotoGP ha mostrato segni di miglioramento nella seconda metà del turno di practice, riuscendo poi a far la differenza nel finale con la gomma soft al posteriore; Pecco è risalito fino alla sesta posizione, che gli garantisce l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche di domani mattina, in programma dalle 11:15 ora locale (GMT +2).

Dichiarazioni Francesco Bagnaia GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“Purtroppo, dopo un turno della mattina praticamente perso, abbiamo faticato a trovare la nostra strada. Abbiamo preso una direzione che non era quella giusta, poi siamo andati in quella opposta e siamo migliorati moltissimo nell’ultimo run con la media usata, riuscendo a togliere ben sette decimi. Quando abbiamo messo la soft il grip era nettamente maggiore, e in un certo senso non ero pronto a questa differenza. Nell’ultimo giro ho perso qualcosa nel quarto settore a causa di una bandiera gialla, ma siamo comunque sesti e tutto sommato, a conti fatti, è stata una giornata positiva”.

4.7/5 - (42 votes)