MotoGP | Gp Aragon Day 1, Alex Marquez: “Contento con questo 5º tempo”

MotoGP Gp Aragon Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso con il quinto tempo la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Alex ha accusato qualche problema ad inizio della sessione del pomeriggio, perdendo tempo importante in sella alla moto e salvando comunque la giornata con un gran giro. Tanto lavoro per rimanere tra i migliori piloti di questo fine settimana.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Aragon MotoGP 2024

“Ho salvato la giornata con questa Q2. Abbiamo avuto un problema tecnico ad inizio sessione che non mi ha permesso di provare tutto quello che avevamo in programma. Non sono le sensazioni ideali su un circuito appena riasfaltato dove avrei avuto bisogno di più chilometri. Quindi contento con questo 5º tempo, ma è chiaro che domani avremo tantissimo lavoro da fare”.

4.3/5 - (6 votes)