MotoGP | Gp Aragon Day 1, Marc Marquez: “È solo venerdì, rimaniamo con i piedi per terra”

MotoGP Gp Aragon Ducati Gresini – Marc Marquez ha chiuso al comando la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Venerdì da incorniciare per Marc, che lascia la pista con record e due sessioni in testa (non succedeva da Austin 2021).

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Aragon MotoGP 2024

“È solo venerdì, rimaniamo con i piedi per terra anche perché sono sicuro che domani i tempi saranno tutti molto più ravvicinati. L’idea comunque è di centrare la prima fila, siamo molto comodi sulla moto già dal gran premio d’Austria e su questo circuito mi trovo bene. Anche le condizioni di oggi erano perfette per me, ma ripeto: è solo venerdì”.

