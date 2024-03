MotoGP | GP Qatar Day 1, Quartararo: “Difficile arrivare in Q2”

GP Qatar MotoGP 2024 Yamaha – E’ un Fabio Quartararo quasi rassegnato quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar.

Nonostante gli sforzi della Yamaha, il processo per recuperare terreno sulla concorrenza è ancora lungo e l’iridato 2021 della MotoGP sa che sarà dura anche arrivare in Q2. In questa giornata non è andato oltre il 19esimo tempo sull’asciutto e il 14esimo sul bagnato.

Dichiarazioni di Fabio Quartararo Day 1 GP Qatar MotoGP 2024

“Abbiamo molto lavoro da fare. Non mi sento ancora molto bene sulla moto. Ma abbiamo domani pomeriggio per trovare qualcosa e provare a migliorare il feeling. Oggi abbiamo provato una moto diversa, ma non mi è piaciuta molto, e sappiamo che con condizioni di scarsa aderenza tendiamo a faticare. Quindi, questo è ciò su cui dobbiamo concentrarci e speriamo di poter fare un passo avanti sull’asciutto. Domani mi aspetto di dare il 100%. Riuscire ad accedere subito alla Q2 sarà difficile, ma daremo il massimo e penso che dovremo accontentarci del 100% che daremo.”

