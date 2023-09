MotoGP | Gp India Sprint Race, Bezzecchi: “Bella rimonta”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

A suo agio sul layout della pista indiana dalle prime libere, in sella alla Ducati Desmosedici GP, Marco impressiona per passo gara e solidità. Dalla P17 al primo giro infatti, riprende il contatto con il gruppo in lotta per il podio. Con i punti di oggi, conferma la P3 nella generale (223 punti – P2 tra i Team con 358 punti ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Una bella rimonta alla fine, con un gran passo nonostante il caldo e il ritmo. Sono contento di questo e sarà utile anche per domani. Al via purtroppo non ho potuto fare nulla, sono scattato e ho sentito una gran botta. La moto si è girata, è scoppiato l’air bag della tuta e mi sono ritrovato in fondo al gruppo. Mi dispiace molto per Luca, per il suo infortunio, perché non è mai una bella cosa sapere che un pilota ha riportato delle conseguenze dopo una caduta, soprattutto se è un tuo compagno di squadra e dell’Academy (VR46 Riders Academy ndr). Sulla gara, sono contento delle sensazioni alla guida e della confidenza in frenata. Credo sia stata quella la chiave dei sorpassi e della rimonta. Per il GP non abbiamo ancora preso una decisione sulla gomma, ma analizziamo i dati e sfruttiamo tutti i punti di forza mostrati in questa Sprint.”