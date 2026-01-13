MotoGP | Gibernau torna all’attacco: “Dopo Jerez 2005 ho perso fede nello sport”

Sono passati quasi 21 anni ma se ne parla ancora. Jerez 2005, ultima curva con la famosa spallata di Valentino Rossi a Sete Gibernau che ha fatto perdere a quest’ultimo la vittoria. Da quel momento tra i due il rapporto si è incrinato e la rivalità si è accesa. A parlarne ancora è proprio Gibernau che, al podcast “Gypsy Tales Podcast”, ha confessato di aver perso la fiducia nello sport proprio in quel momento. Ed è seguita poi la decisione di ritirarsi nonostante avesse ancora un contratto con Ducati.

Dichiarazioni Sete Gibernau su Jerez 2005

“Non ne ho mai parlato prima, e forse è il momento di farlo. Sì, mi ha colpito all’ultima curva. Sono finito fuori pista. Sono arrivato secondo ma non ha ricevuto alcuna punizione. È stato allora che ho iniziato a perdere fiducia nello sport. È sempre stato così, sai. Nel 2003, Vale e io, nel 2004 Vale e io, e di nuovo nel 2005. E non riuscivo a capire come. Sono successe cose nel campionato, cose che sono successe internamente e tutto il resto, e mentalmente mi sono ritirato dalle corse in quel periodo”

Dichiarazioni Sete Gibernau su Valentino Rossi

“Tutti sono coraggiosi su una moto MotoGP. Moto3, Moto2, MotoGP, dal primo all’ultimo ragazzo. Non puoi puntare la TV e dire quanto questo tizio sia stato coraggioso colpendo un altro ragazzo. Perché se fossi un padre che guarda, non vorrei che mio figlio partecipasse a un campionato così. Perché il coraggio non significa colpire un altro ragazzo. Se vuoi fare così, vai a boxare. Da uno come Valentino, che è una superstar, perché accettare questo? Secondo me ha sbagliato.

Non aveva bisogno di farlo. Da allora è successo molto a causa di quell’episodio. Perché i ragazzi l’hanno visto e hanno detto: ‘Questo è il modo giusto per farlo’. E poi Marc (Marquez, ndr) lo fa ad un pilota e l’altro lo fa ad un altro.È già pericoloso. Dovremmo stare lontani da questo. Ed è per questo che non ho mai capito, e sono arrivato al punto in cui ho detto: ‘Wow, amico, questo non ha più nulla a che fare con me’. Ho lasciato le corse e mi sono ritirato con un altro anno di contratto con la Ducati.”