MotoGP | Futuro Marquez, i tre scenari per il 2024 [VIDEO]

MotoGP Test IRTA Misano 2023 futuro Marquez – Sono tre gli scenari delicati da Marc Marquez per quello che riguarda il suo impegno in MotoGP nella stagione 2024. Secondo quanto dichiarato da Antonio Boselli nel tardo pomeriggio di ieri, in un servizio andato in scena su Sky Sport 24, lo spagnolo starebbe valutando attentamente che strada seguire per il prossimo anno, tra il rinnovo in Honda e la soluzione Ducati con Gresini, oltre ad un clamoroso stop in attesa di trovare una moto ufficiale per il 2025 (KTM?). Tre scenari che potrebbero cambiare la dinamica di questo mercato piloti. Appuntamento tra due settimane a Nuova Delhi per la prima edizione storica del Gran Premio d’Italia sul Buddh International Circuit.





