MotoGP | Marc Marquez: “Anno sabbatico? Solo Alonso poteva farlo”

MotoGP 2023 – Marc Marquez era presente ad un evento a Madrid, con Estrella Galicia 0,0, uno dei suoi sponsor personali e della sua attuale squadra, Repsol Honda.

Il pilota di Cervera ha parlato del suo futuro, scartando almeno a parole un anno sabbatico. Ecco cosa ha detto l’otto volte iridato così come riportato da Marca.com

Dichiarazioni Marc Marquez Futuro Honda MotoGP

“Qualsiasi essere umano nel mondo, quando ci sono situazioni critiche, cerca soluzioni. Ho un piano A, B e C. Li tengo per me. Devo pensare bene, ma il mio impegno, ad oggi, ho ancora un contratto con la Honda. Il mio impegno è massimo perché questo brand mi ha dato molto e continuo a cercare di trovare la soluzione migliore al progetto. E’ vero che non c’è molto tempo. Già tra due mesi finisci la stagione. Al momento, come ho dimostrato questo weekend a Misano, e come ho dimostrato ieri nei test, il mio impegno rimane massimo perché continuo a credere nel progetto. Sono sempre stata una persona che mi ha guidato dall’istinto, dalle mie decisioni. Le decisioni non devono essere prese nella foga del momento, ma la decisione sarà la mia decisione mentale.”

Dichiarazioni Marc Marquez Anno Sabbatico alla Alonso MotoGP

“Sulle moto, non è così. In auto? Questo può essere fatto solo da Fernando Alonso, che ha un talento disumano. Quando ci si trova in una situazione critica, l’essere umano cerca soluzioni. Se siano possibili o meno non è noto. Ci sono piani A. B e C. Oppure c’è C, B e A, non c’è ordine. Sono calmo. La cosa più importante è che tutte queste voci non mi stanno influenzando atleticamente e l’ho dimostrato. Il modo migliore per dimostrarlo è in pista. Come ho fatto a Misano, con tutto quello che si era formato intorno, ero più concentrato che mai sulla pista, perché quando ci sono situazioni come questa, l’atleta ha bisogno di farsi valere e farsi notare lì davanti, anche se ho la sensazione di non dover dimostrare nulla, ma ho l’obbligo di dimostrarlo. O, almeno, questa è la mia mentalità e quello che cerco di fare in pista.”

