MotoGP | Espargaró-Acosta, che rischio in prova [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Gran rischio per Aleix Espargarò e Pedro Acosta nelle libere del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. In piena staccata di curva 1, lo spagnolo è finito nella scia del portacolori della GasGas, aspetto che l’ha portato dapprima a perdere il punto di staccata e successivamente ad allungare la traiettoria fino alla via di fuga esterna. Un episodio sicuramente non piacevole, ma che fortunatamente si è risolto per il meglio. Domani, ricordiamo, la programmazione delle sessioni verrò stravolta a causa del rischio pioggia, la quale si è resa protagoniste nelle prove, poi diventate anch’esse libere, del pomeriggio