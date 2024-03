MotoGP | Aprilia e il codone ‘Batman’ sul posteriore di Espargaró [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Durante le libere di quest’oggi in Qatar, Sky Sport si è focalizzata sul codone “Batman” dell’Aprilia RSGP di Aleix Espargarò, evidenziandone non solo le funzionalità aerodinamiche, ma anche il design. Una soluzione all’avanguardia, studiata dallo staff aerodinamico che lavora a Noale, che mira a garantire massima pulizia dei flussi nella zona posteriore della moto. Lo spagnolo, ricordiamo, ha chiuso le libere di quest’oggi al 19° posto, che se la sessione – essendo in parte svolta sul bagnato – non ha avuto finalità per il proseguo del fine settimana. Appuntamento a domani per le pre-qualifiche e la prima Sprint della stagione.