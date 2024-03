MotoGP | GP Qatar Day 1, Martin: “Bene sull’asciutto, meno sul bagnato”

MotoGP GP Qatar Ducati Pramac Team – Jorge Martin è stato il più veloce nell’unico turno disputato sull’asciutto al Lusail International Circuit.

Il vice-campione del Mondo 2023 era pronto ad affrontare le pre-qualifiche serali del Gran Premio del Qatar, ma la pioggia ha cambiato i programmi e il turno con le rain è diventato un turno di libere. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Qatar MotoGP 2024

“Le FP1 sono andate bene, meno le FP2 (disputate sul bagnato, ndr). L’ultimo run dei test non era andato bene, ma oggi ero tranquillo ed ho guidato bene. Ho visto le previsioni meteo e non dovrebbe più piovere, quindi sono tranquillo. Con le rain non mi sono trovato bene ed ho fatto solo i giri necessari (otto, ndr). Per quanto riguarda la lotta al titolo, vedremo durante la stagione, io sono concentrato su di me. In inverno abbiamo lavorato sui dettagli. Ducati GP 24? All’inizio non mi sono trovato bene, ma già al secondo giorno di test avevo capito il potenziale. Ho dovuto cambiare un pò lo stile di guida, soprattutto in inserimento.”

