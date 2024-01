MotoGP | Tardozzi: “I Team SAT Ducati sono liberi di giocarsi il titolo”

Motomondiale 2024 Ducati – Marc Marquez con la Ducati potrà vincere il titolo? In molti si fanno questa domanda e il Team Manager Ducati Lenovo Davide Tardozzi cerca di fugare ogni dubbio.

Tra gli appassionati e sui social la domanda è sempre la stessa, la Ducati farà mai vincere un Team Satellite? Se pensiamo al 2023 (polemiche Michelin a parte, ndr) sembrerebbe proprio di si, vista la stagione di Jorge Martin.

Ricordiamo che il pilota Pramac ha avuto a disposizione sempre lo stesso identico materiale di Pecco Bagnaia. Tardozzi intervistato da Autosport.com ha cercato di fare ulteriore chiarezza.

Dichiarazioni Davide Tardozzi Team Manager Ducati su Possibilità vittoria Titolo Team Satellite

“È molto chiaro. Abbiamo otto Ducati che trattiamo in modo onesto, in quello che meritano ed è scritto nel contratto quello che hanno. Sono in grado di vedere tutti i dati di tutti gli altri piloti. Ma non fermeremo mai, mai una delle altre squadre contro la squadra ufficiale. Hanno il diritto di fare del loro meglio, hanno il diritto di avere tutte le informazioni per batterci. Poi sta a noi avere i migliori piloti e le migliori prestazioni. Dipende dal team ufficiale. Gigi (Dall’Igna, direttore generale, ndr) è Ducati ed ha otto possibilità di vincere. Sono direttore sportivo del team Ducati Lenovo, ho due possibilità per vincere la gara. Quindi, tocca a questa squadra battere le altre. Ma questa è la mentalità di Gigi, è la mentalità della Ducati, quindi è qualcosa che ci spinge a fare sempre meglio e fornire cose migliori e fornire ai piloti le moto migliori. Martin aveva esattamente il nostro materiale e nello stesso momento. Non abbiamo mai portato un nuovo pezzo senza avere la possibilità di dare lo stesso pezzo a Pramac.”

