MotoGP | Ecco la nuova Honda RC213V 2024 [FOTOGALLERY]

MotoGP 2024 Presentazione Honda HRC 2024 – E’ stata presentata oggi a Madrid la nuova Honda che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP 2024.

I portacolori saranno il Campione del Mondo 2020 Joan Mir e la new entry Luca Marini, che hanno già potuto provare la nuova Honda RC213V nei recenti test di Sepang.

Alla presentazione hanno parlato i piloti, clicca qui per le dichiarazioni di Marini e clicca qui per le dichiarazioni di Mir.

Di seguito la Foto Gallery della Honda RC213V 2024 che come potete notare ha lo storico sponsor Repsol presente in maniera “ridotta”, cosa dovuta alla partenza di Marc Marquez direzione Ducati Gresini.

I due piloti torneranno in pista dal 19 al 20 febbraio in Qatar per il secondo test ufficiale della MotoGP 2024.

Foto Gallery Presentazione Honda RC213V MotoGP 2024

Clicca qui per le foto della presentazione Honda RC213V 2024

