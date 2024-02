MotoGP | Presentazione Honda, Mir: “Colori molto audaci”

MotoGP Presentazione Repsol Honda – Joan Mir ha parlato alla presentazione della stagione del Repsol Honda Team, svolta questa mattina a Madrid.

Il Campione del Mondo 2020 della MotoGP ha già potuto apprezzare la nuova Honda RC213V, moto stravolta rispetto al 2023 e che gli ha permesso di migliorare di più di un secondo i tempi dei test di Sepang, confrontati con quelli dello stesso test della scorsa stagione.

Dichiarazioni Joan Mir Presentazione Repsol Honda Team MotoGP 2024

“È fantastico far parte di una squadra con questa storia e questi successi in MotoGP, sono entusiasta di iniziare questa stagione con il Repsol Honda Team, come lo ero lo scorso anno. Queste presentazioni sono sempre molto carine, soprattutto per vedere cosa pensano tutti del nuovo design. Penso che i colori di quest’anno siano davvero diversi e molto audaci, sicuramente qualcosa di unico da parte del team. Abbiamo avuto un primo assaggio positivo della moto e cinque giorni produttivi a Sepang, ora dobbiamo guardare avanti ai test in Qatar e alla gara. L’anno scorso mi ha insegnato molto e sto cercando di mettere tutto in pratica quest’anno per aiutare il Repsol Honda Team a tornare dove so che può essere. Godiamoci questo momento e prepariamoci velocemente per la stagione che verrà.”

4.7/5 - (42 votes)