MotoGP | Presentazione Honda, Marini: “Un onore entrare a far parte del Repsol Honda Team”

MotoGP Presentazione Repsol Honda – Luca Marini ha parlato alla presentazione della stagione del Repsol Honda Team, svolta questa mattina a Madrid.

L’ex pilota della Ducati è stato già apprezzato per le indicazioni fornite per sviluppare la nuova Honda RC213V, che beneficia delle concessioni “D” e che potrà quindi provare con i piloti titolari, poter sviluppare motore e aerodinamica e poter contare su più pneumatici per i test.

Dichiarazioni Luca Marini Presentazione Repsol Honda Team MotoGP 2024

“Per me è un onore entrare a far parte del Repsol Honda Team, quando ero bambino avevo già delle tute dei loro colori con le minimoto. Ora essere qui, al lancio, con la tuta e la moto è un sogno che diventa realtà, qualcosa che viene dal destino. Questa moto è davvero bellissima, i colori sono una novità assoluta e sono orgoglioso di rappresentarli. Siamo solo all’inizio del nostro viaggio, ma mi sento già parte della squadra e ben supportato dagli ingegneri. Ho guidato solo sei giorni, quindi stiamo cercando di sfruttare al massimo l’ultimo test per iniziare l’anno nel miglior modo possibile.”

4.7/5 - (42 votes)