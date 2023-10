MotoGP | Ecco la griglia della Top Class 2024 in attesa dell’ufficialità di Marquez e Acosta

MotoGP 2024 – Dopo l’annuncio da parte della Honda del divorzio anticipato da Marc Marquez, si delinea la nuova griglia di partenza della MotoGP 2024.

Salvo sorprese l’otto volte iridato finirà nel Team Gresini dove ritroverà il fratello Alex e salirà in sella alla Ducati 2023, la moto che attualmente guidano gli ufficiali Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini e i piloti Pramac Jorge Martin e Johann Zarco.

L’annuncio potrebbe avvenire la prossima settimana prima del GP d’Indonesia visti i diversi sponsor di questa nazionalità che ha il Team faentino.

Un altro pilota che deve ufficializzare il suo futuro è il leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta. La KTM avrà a disposizione “solo” quattro moto e al momento sono tutte occupate. A farne le spese sarà uno tra Pol Espargarò e Augusto Fernandez, attuali piloti del Team GasGas Factory.

Infine rimane vacante il posto lasciato in Honda da Marc Marquez. Con il confermato Joan Mir potrebbe arrivare Johann Zarco, che ha già firmato per il Team Honda LCR. La HRC potrebbe chiedere alla squadra capitanata da Lucio Cecchinello di lasciare andare il francese, cosa non scontata. In caso affermativo la seconda sella del Team LCR potrebbe essere presa da uno da scegliere tra Iker Lecuona (che ha già corso con la RC213V in sostituzione di Marc Marquez o Alex Rins, ndr), Fabio Di Giannantonio (a piedi con l’arrivo di Marc Marquez nel Team Gresini, ndr) e Augusto Fernandez.

Griglia di partenza MotoGP 2024

Ducati Lenovo Team

​Pecco Bagnaia (Italia)

Enea Bastianini (Italia)

Prima Pramac Racing Ducati

Jorge Martin (Spagna)

Franco Morbidelli (Italia)

Mooney VR46 Ducati

Marco Bezzecchi (Italia)

Luca Marini (Italia)

Gresini Racing Ducati

Alex Marquez (Spagna)

Marc Marquez (Spagna) *

Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró (Spagna)

Maverick Vinales (Spagna)

RNF MotoGP Team Aprilia

Miguel Oliveira (Portogallo)

Raul Fernandez (Spagna)

Monster Energy Yamaha

Fabio Quartararo (Francia)

Alex Rins (Spagna)

Repsol Honda Team

Joan Mir (Spagna)

Johann Zarco (Francia) ?

LCR Honda

Takaaki Nakagami (Giappone)

Zarco/Lecuona/Di Giannantonio/Augusto Fernandez?

Red Bull KTM Factory

Brad Binder (Sud-africa)

Jack Miller (Australia)

GASGAS Factory Racing Tech3

Pol Espargaró (Spagna)

Pedro Acosta (Spagna) *

* Da ufficializzare

