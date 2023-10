MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Marquez una sfida, la Honda mi ha cercato”

MotoGP Ducati Marc Marquez – Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo di Marc Marquez nel Team Gresini e dei contatti con la Honda, che lo ha cercato per riportare in alto il marchio della casa giapponese.

Invito declinato, Dall’Igna vuole godersi lo spettacolo, ha creato la miglior moto della MotoGP e ora arriva anche uno dei piloti più forti di tutti i tempi.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna, D.G. Ducati Corse su Marc Marquez Team Gresini

“L’operazione (Marquez) è tutta merito di Gresini, sono loro ad averlo preso, non Ducati anche se con Marc ho parlato di tante cose ma voglio ribadire una cosa, non è un’idea mia. È un team che ha deciso di fare un accordo con un pilota. Chiaro che poi sia contento di vedere sulle mie moto piloti che vanno forte. È un pilota che ha vinto tantissimo, uno dei più importanti della storia.Mondiale monomarca? A me pare che la battaglia già di quest’anno tra Pecco e Martin sia entusiasmante. Si vedranno belle lotte, non sarà un Mondiale triste. Una delle preoccupazioni sarà quella di mantenere l’armonia, una delle sfide da affrontare. Dovremo essere bravi a gestire piloti forti, con caratteri forti. Al di là di Marc, già ora c’è una concentrazione di campioni importante. Ne arriva uno forse più ingombrante, ma è un lavoro che sappiamo fare.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna, D.G. Ducati Corse Contatti con Honda

“Diciamo che, come probabilmente è normale che sia, si sono fatti dei ragionamenti. Io sto bene in Ducati. Ho faticato tanto per arrivare a una situazione in cui Ducati è considerata un modello, andar via ora forse non sarebbe stato logico. Poi, è vero che quello che dovevo fare qui l’ho fatto, poteva essere una sfida vinta e archiviata e la Honda è una sfida altrettanto interessante e importante.”

