MotoGP | Marquez lascia la Honda: il commovente messaggio per il team [FOTO]

Si chiude un’era: dopo undici anni insieme, Marc Marquez e la Honda si separeranno a fine stagione. Non è ancora stato ufficializzato il suo passaggio in Ducati ma sembra ormai cosa fatta che l’otto volte campione del mondo approderà nel team Gresini Racing. Tuttavia, la scelta non è stata facile e a dimostrarlo è il messaggio che il pilota di Cervera ha mandato ad un membro del team e che ha voluto condividere sui social, mostrandosi visibilmente commosso.

Dichiarazioni Marc Marquez su divorzio Honda

“Voglio condividere con voi il messaggio che ho inviato ad un membro della squadra. Non so da dove iniziare, non so se faccio bene o male, non so cosa accadrà in futuro e se tutto questo avrà un lieto fine ma quello che è noto, è tutto quello che abbiamo raggiunto insieme. E’ stata la decisione più difficile della mia vita, guidata dalla testa e dalla volontà, non dal cuore. La squadra del mio cuore sarete sempre voi, quelli di sempre, quelli che mi hanno appoggiato e che mi appoggeranno. Però ho un obiettivo chiaro: voglio provare a tornare ad essere il pilota più forte del mondo e per farlo, devo divertirmi sulla moto. Mi sono ispirato alla teoria che diceva l’alpinista del libro che mi hai dato da leggere. Se posso salire in cima all’Everest in tre giorni, perché farlo in cinque? Logicamente è più rischioso provarci in tre giorni, sei più esposto e puoi anche non riuscirci ma se non ci provo, non lo saprò mai. Me l’hai sempre detto e io ti ho sempre ascoltato: segui il tuo istinto, a livello di carattere e attributi non ti batte nessuno. Infine, deve parlare il cuore e come ben sai, la nostra relazione è molto speciale, per questo, spero che i nostri cammini si incroceranno nuovamente. Andiamo a goderci le ultime sei feste che ci restano prima della fine dell’anno”.