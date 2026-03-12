MotoGP | Ducati e Honda in pista con il prototipo 850cc

Non si ferma lo sviluppo dei nuovi prototipi della MotoGP 2027, che dal prossimo anno saranno rivoluzionati in molte parti, a cominciare da riduzione della cilindrata e dall’aerodinamica.

Dopo KTM e Honda, anche la Ducati ha portato in pista il primi prototipo 850cc e lo ha fatto con il collaudatore Michele Pirro in quel di Jerez.

La casa di Borgo Panigale segue le orme della KTM e della Honda, che avevano già portato in pista la RC16 850cc con il tester Pol Espargarò e la RC214V con il collaudatore Takaaki Nakagami.

“Ritorno sulla DesmosediciGP Rossa” ha scritto Pirro, che aveva corso in Thailandia con i colori del Gresini Racing al posto dell’infortunato Fermin Aldeguer.

Il pilota di San Giovanni Rotondo ha poi proseguito: “Tanto lavoro per il presente e il futuro” ad indicare che oltre allo sviluppo dell’attuale GP 26, si sta già lavorando sul prototipo 2027.

Non sta ferma neanche la Honda che proprio oggi è tornata in pista a Sepang con il collaudatore Takaaki Nakagami, che è tornato in sella alla RC214V.

The first run of the 850cc @MotoGP era is complete… Plenty more to come. 😉 pic.twitter.com/xcBtfZldd5 — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) March 12, 2026

Ricordiamo che il nuovo regolamento 2027 prevede oltre al motore ridotto di cilindrata, niente abbassatori, aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli.

4.6/5 - (46 votes)