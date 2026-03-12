MotoGP | Valentino Rossi: “Bezzecchi? Impossibile battere Marquez con una moto inferiore”

I membri della Hall of Fame MotoGP si sono riuniti per una cena, al tavolo tra gli altri nomi illustri come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa e Giacomo Agostini.

Uno degli argomenti trattati da Valentino Rossi è stato il possibile duello per il Titolo Mondiale tra il suo “allievo” Marco Bezzecchi e l’acerrimo nemico (di Rossi, ndr) Marc Marquez.

Dichiarazioni Valentino Rossi su Marco Bezzecchi Vs Marc Marquez

“Per ora quello più in forma (tra i suoi allievi) è Bezzecchi. Va fortissimo anche al Ranch. È molto concentrato, vuole vincere. Credo che abbia fatto un grande lavoro. Però l’Aprilia è un po’ peggiore della Ducati, quindi si può battere Marquez con una moto un po’ peggiore? Impossibile. Vi dirò una cosa: è molto sensibile quando si tratta di dare indicazioni agli ingegneri, perché ha uno stile molto aggressivo ma capisce cosa fa la moto, e questo è stato positivo per Aprilia.”

Rossi ha poi risposto ad una domanda posta dal suo ex compagno di squadra nonché cinque volte iridato Jorge Lorenzo, che gli ha chiesto della situazione di Pecco Bagnaia: “L’anno scorso era forte in frenata e in ingresso curva, ora invece soffre. Io penso che quando arriva Marquez e va così forte, psicologicamente non è facile. Do più consigli mentali che tecnici”, risponde Rossi a Lorenzo quando il maiorchino gli chiede che tipo di aiuto dà ai piloti della sua Academy come Bagnaia, Bezzecchi o Morbidelli.

Rossi su un possibile ritorno in sella ad una MotoGP è stato categorico, non tornerà a guidare un prototipo, ha detto rispondendo ad una domanda di Dani Pedrosa, che invece dopo aver smesso di correre, si è messo a fare il tester KTM:

“Quando tornerò a salire su una MotoGP? Mai. Molte persone me lo hanno già chiesto. Ma se non stai correndo, se non hai nulla da fare, sinceramente non ne sento il bisogno. Non voglio provarla. Di solito giro con la Yamaha R1 o la R26. Mi alleno con i ragazzi’, ha concluso così come riportato da Mundo Deportivo.

