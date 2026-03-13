MotoGP | Marquez: “Decimo Titolo? Sono in pace con me stesso”

La prima gara della stagione della MotoGP, corsa al Chang International Circuit di Buriram, ha visto vincere una KTM e un’Aprilia, due risultati a sorpresa, visto il dominio Ducati del 2025.

Marc Marquez, il grande favorito (almeno sulla carta, anche se dopo l’infortunio di fine 2025 il nove volte iridato non è ancora al massimo della forma, ndr) ha chiuso secondo la Sprint alle spalle di Pedro Acosta (dopo aver dovuto restituire la posizione al connazionale della KTM per un sorpasso giudicato fuori dai limiti dalla Direzione Gara, ma che in molti pensano invece sia stato regolare, ndr), mentre nella gara della domenica si è dovuto ritirare a causa di una foratura dopo aver preso un cordolo mentre occupava la quarta posizione ed in proiezione tempi poteva attaccare la seconda posizione.

Il #93 della Ducati l’ha presa con filosofia, anche se la penalità avuta non lo ha affatto convinto, come non ha convinto nessuno ai box Ducati, in primis il Team Manager Davide Tardozzi.

Intervenuto ad un evento dello sponsor Estrella Galicia, ha parlato anche del decimo Titolo che gli permetterebbe di superare Valentino Rossi, che come lui è a quota nove Mondiali.

Dichiarazioni Marc Marquez Decimo Titolo MotoGP 2026

“Il decimo Titolo sarebbe un regalo e ti dirò perché. Dopo il nono, e dopo tutto quello che ho ottenuto dopo l’infortunio, tutto ciò che verrà… ben venga. Evidentemente lo cercheremo, ci lavoreremo, andremo con la stessa ambizione di sempre, ma senza l’obbligo. Sono in pace con me stesso e molto tranquillo.”

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2026

“Nel complesso, il weekend è stato buono ma soprattutto lottare per la vittoria in quella Sprint, sempre a difendere, dato che non ero il pilota più veloce in pista è quando si fa affidamento sull’esperienza. Siamo riusciti a arrivare in testa all’ultima curva, ma ho dovuto scontare una penalità che mi è stata comunicata nella penultima curva, ed è stato allora che ho visto il messaggio sul cruscotto. Quindi, non potevo fare altro che scontarla, seguiamo semplicemente le regole degli steward. Se gli steward hanno fissato il limite dobbiamo adattarci. Ovviamente, è stata una mossa borderline. Potevo essere penalizzato? Sì, o forse no? Chi riceve la penalità dirà sempre di no, e l’altro rider potrebbe dire di sì. Tuttavia, nelle corse motociclistiche, specialmente negli ultimi due giri, il livello di aggressività aumenta sempre un po’ e tutti cercano di difendersi il più possibile. Sono ancora orgoglioso di come è andata la gara.”

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Domenica GP Thailandia MotoGP 2026

“Domenica la gara lunga l’ho affrontata in modo completamente diverso. Avevo già visto durante il riscaldamento che mi sono svegliato con una sensazione strana, con poca forza, e ho capito esattamente come dovevo gestire la gara. Quindi, l’ho trattata come una gara di sopravvivenza. Ecco perché ho cercato di gestire me stesso fisicamente all’inizio, così come le gomme, così che negli ultimi dieci giri potessi lanciare un attacco da dove fossi, poi spingere per qualche buon giro e riprendermi. Lo stavo facendo, ma alla curva 4, cercando di prendere l’opzione sicura, cioè passare attraverso la via di fuga e poi rientrare in pista, abbiamo forato la gomma posteriore, cosa che non era mai successa prima. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma mi sentivo bene e, se non fosse successo nulla di insolito negli ultimi giri, avremmo festeggiato il Gran Premio sul podio.”

Dichiarazioni Marc Marquez Aspettative MotoGP 2026

“Dalla stagione, mi aspetto una grande competizione. Questo significa che dobbiamo essere pronti a tutto. Non mi aspetto una stagione buona come quella dell’anno scorso, perché penso che non fosse qualcosa di comune. Di solito si combatte fino alle gare finali, ma dobbiamo continuare a lavorare per questo. Dobbiamo migliorare sia in termini di guida che meccanica, cercando sempre qualcosa di più. Ogni decimo di secondo conta, quindi cercheremo di fare un passo avanti nelle prossime gare e vedremo, anche se ho già visto un po’ chi saranno i principali rivali. Bezzecchi sarà molto forte per tutta la stagione e Acosta è stato molto bravo. E ovviamente, non possiamo dimenticare mio fratello Alex e Pecco (Bagnaia), che saranno anche loro molto veloci.”

La MotoGP tornerà in pista domenica 22 marzo e lo farà sul nuovo circuito Goiania – Ayrton Senna, un ritorno in Brasile dopo una lunga assenza carioca. La pista sarà nuova per tutti ed è una delle più corte del Motomondiale, 3,835 km, un mix di lunghi rettilinei e sezioni tecniche, asfalto abrasivo e clima caldo.

