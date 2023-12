MotoGP | Ducati 2024: la presentazione a Madonna di Campiglio

Presentazione Ducati MotoGP 2024 – Sarà presentata a Madonna di Campiglio la Ducati MotoGP che prenderà il via del Motomondiale 2024 con il Campione del Mondo Francesco Bagnaia e il confermato Enea Bastianini.

Dal 21 al 23 gennaio 2024 a Madonna di Campiglio andrà in scena la seconda edizione di “Campioni in Pista”, un evento organizzato in collaborazione con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Sulle nevi trentine Ducati presenterà in contemporanea il Ducati Lenovo Team, il team Aruba.it Racing – Ducati e il team che parteciperà al Campionato Italiano Motocross 2024.

La presentazione Ufficiale potrà essere seguita anche live streaming dal nostro sito oltre che sulla pagina web ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.

In tema di successi 2023, un’altra possibilità per festeggiarli è offerta dalle t-shirt in edizione speciale, che replicano quelle indossate dal Ducati Lenovo Team nel box di Valencia per le celebrazioni del secondo titolo di Bagnaia in MotoGP e dal Team Aruba.it Racing – Ducati nel box di Jerez per i festeggiamenti della difesa del Titolo Mondiale WorldSBK di Bautista. Le due magliette sono disponibili sull’e-shop Ducati e arriveranno a breve nelle concessionarie.

Ricordiamo che il Motomondiale 2024 partirà in Qatar dall’8 al 10 marzo, mentre i primi test ufficiali prenderanno il via a Sepang (dal 1 al 3 febbraio lo shakedown e dal 6 all’8 febbraio il test ufficiale, ndr). Ultimo test prima della gara in Qatar quello dal 19 al 20 febbraio al Lusail International Circuit, in Qatar.

Ducati anche quest’anno schiererà 8 moto. Oltre alle due ufficiali, quelle del Team Pramac di Jorge Martin e Franco Morbidelli, quelle del Mooney VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio e quelle del Team Gresini di Alex Marquez e del grande atteso, Marc Marquez.

3.3/5 - (7 votes)