MotoGP | Domenicali (Ducati): “Marquez e Bagnaia si stanno già studiando”

MotoGP Ducati – L’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, ha parlato in occasione di “Campioni in Festa”, evento organizzato dalla casa di Borgo Panigale per festeggiare le vittorie del 2023, ben tre titoli Mondiali, MotoGP, Superbike e Supersport.

Tra i tanti argomenti affrontati nell’intervista della Gazzetta dello Sport, anche l’arrivo di Marc Marquez in Ducati Gresini e la questione rinnovi, su tutti quello di Bagnaia, vincitore degli ultimi due Mondiali della MotoGP.

Dichiarazioni Claudio Domenicali “Campioni in Festa” MotoGP 2023

“È stato un anno straordinario, perché, se vincere è complicato, ripetersi lo è di più. Abbiamo sicuramente una buona moto, ma c’è una combinazione di grandissimi piloti che la guidano. Diciamo che il problema, ma solo per gli altri, è che il numero dei piloti buoni che la guidano aumentano, anziché diminuire. E quindi, come diceva Pecco, per lui sarà una bega, perché non c’è solo Marquez, ma anche Bezzecchi, Martin, Bastianini e tutti gli altri. Rischiamo potenzialmente di fare i primi cinque in classifica.”

Dichiarazioni Claudio Domenicali Arrivo Marc Marquez MotoGP 2024

“È una situazione che ha al suo interno un margine di rischio, perché i nostri piloti vogliono vincere tutti. Però, complessivamente, si stimano tutti in modo estremo e, siccome la strategia di Ducati è molto particolare e forse unica, visto che tutti i piloti condividono i dati, Pecco è già lì che sta studiando il modo di guidare di Marc, e Marc prima di salire sulla moto aveva già potuto studiare il modo di guidare di Pecco. Così, i piloti migliorano in continuazione imparando uno dall’altro, tanto che diventa una bega per gli altri starci davanti. Da grande appassionato di tecnica, io non vedevo l’ora di parlare con Marc. Non dico cosa mi ha detto, ma è stato molto interessante. È molto scientifico, dettagliato nell’analizzare le varie fasi di guida, frenata, con moto verticale, mediamente o pienamente inclinata, percorrenza di curva con il gas in mano, prima fase di apertura del gas con moto molto inclinata, dopo il pick-up, fase di accelerazione, velocità massima.”

Dichiarazioni Claudio Domenicali Rinnovi MotoGP 2024

“Perderemo sicuramente pezzi pregiati, perché un team vincente diventa molto attraente per tutti. Vale per i piloti come per i tecnici. Da parte nostra ci sarà anche una scelta di chi portare avanti e di chi lasciare andare, ma sarà una scelta molto difficile. Difficile avere in casa un due volte campione del mondo e non pensare di partire da lui. Siamo al lavoro per metterci d’accordo.”

