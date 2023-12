MotoGP | Campioni in Festa, Martin: “Proveremo di nuovo a lottare per il titolo”

MotoGP Ducati – Il vice-campione del Mondo Jorge Martin era a Bologna sul palco dell’Unipol Arena per l’evento “Campioni in Festa” organizzato dalla Ducati.

“Martinator” che ha vissuto una grandissima stagione, con il titolo in “ballo” fino all’ultimo Gran Premio corso a Valencia, ci riproverà il prossimo anno, sempre in sella alla Desmosedici GP 23 Factory del Pramac Racing.

Dichiarazioni Jorge Martin “Campioni in Festa” MotoGP 2023

“E’ stata una stagione lunga e complicata, all’inizio ho lasciato punti e poi sono andato all’attacco. E’ stato fantastico lottare fino alla fine. Quella mia e di Pecco (Bagnaia, Campione del Mondo MotoGP 2022 e 2023, ndr) è una bella storia, pazzesca. Eravamo insieme ad inizio carriera e ci siamo ritrovati a lottare per il titolo della MotoGP. All’inizio faticavo a credere in me, poi ho iniziato a vincere, ho acquisito fiducia ed ho vinto anche quattro gare alla domenica. Proveremo di nuovo a lottare per il titolo. La moto quest’anno è andata molto bene, per molte gare ho usato lo stesso setting, mi sono veramente divertito a guidare. Dopo la Thailandia e l’Australia anche se non lo ammettevo soffrivo la pressione. Poi dal Qatar mi sono detto ‘rilassati’ e sono arrivato a Valencia molto bene, ho dormito, il sabato ho vinto, ma recuperare 14 punti alla domenica era tosta. La prossima stagione sarà di altissimo livello, adesso tocchiamo la spalla, non so cosa faremo. Ci sono tanti piloti forti in Ducati, proveremo a batterli tutti.”

4.5/5 - (2 votes)