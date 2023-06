MotoGP | Difficile e spettacolare, l’analisi della pista di Assen [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 – In attesa di vedere sfrecciare i piloti nella seconda sessione di libere, Sky Sport ha analizzati i punti forti del tracciato di Assen, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di MotoGP. La pista, lungo 4542 metri e considerata da tutti come la “Cattedrale” del motorsport a due ruote, è gradita a tutti i piloti e offre storicamente delle gare estremamente emozionanti, grazie alla sua conformazione unica.

Inoltre, offre un banco di prova importante per i mezzi meccanici, visto che per emergere nel corso del week-end serve non solo un buon motore, ma anche un telaio in grado di ben comportarsi nei cambi di direzione e nelle staccate. L’anno scorso a trionfare fu Pecco Bagnaia sulla Ducati, moto in grado di ben adattarsi alle caratteristiche del circuito olandese.

Una vittoria importante visto che l’italiano, proprio dall’Olanda, cominciò il percorso di avvicinamento verso il titolo di Campione del Mondo poi conquistato a Valencia ai danni di Fabio Quartararo.