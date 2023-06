MotoGP | Gp Assen FP2: Bezzecchi ancora al Top, Bagnaia è quarto

MotoGP Gp Olanda Assen Prove Libere 2 – Marco Bezzecchi seguendo quanto fatto da Jaume Masia in Moto3 e Jake Dixon in Moto2, ha confermato il miglior tempo delle prime libere anche nella seconda sessione del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma ad Assen.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha portato la sua Ducati Desmosedici GP in vetta con il crono di 1:32.063 riuscendo a mettersi alle spalle il vincitore del Sachsenring Jorge Martin su Ducati Pramac e Jack Miller su KTM.

Recupera Pecco Bagnaia, che dopo il 12esimo tempo della mattinata, chiude quarto, a due decimi esatti dalla vetta. Il Campione in carica della Ducati sembra aver risolto i problemi della mattinata, mettendosi alle spalle l’Aprilia di Maverick Vinales e la Yamaha di Fabio Quartararo, con quest’ultimo che ricordiamo corre con un piede infortunato mentre faceva Jogging. Per lui frattura dell’alluce del piede sinistro, quello della leva del cambio.

Bene anche Aleix Espargarò, che chiude settimo con la seconda Aprilia RS-GP davanti alla KTM di Brad Binder e alle Ducati di Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e Alex Marquez (Gresini Racing).

Tutti questi piloti accedono direttamente alla Q2 mentre dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri: Johann Zarco su Ducati Pramac, i piloti Aprilia RNF Raul Fernandez e Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, i nostri Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Savadori e Marc Marquez.

Quest’ultimo tenendo fede a quanto promesso non si è preso i rischi del Sachsenring dove era caduto troppe volte ed aveva rinunciato alla gara e ha chiuso 19esimo a 1.422s da Bezzecchi. Non è mancata però una scivolata a fine sessione.

5/5 - (5 votes)