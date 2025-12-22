MotoGP | Di Giannantonio: “Sono un pilota migliore”

Presente all’evento organizzato da Ducati, “Campioni in Festa”, il pilota del team Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio e il direttore sportivo Alessio Salucci, sono saliti sul palco per parlare della stagione 2025. Diggia ha ammesso che nonostante qualche difficoltà ad inizio stagione, è stato un privilegio essere pilota Factory e si è detto motivato a fare ancora meglio per il prossimo anno.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio a “Campioni in Festa”

“Stagione particolare, emozionante perché è stato il mio primo anno come pilota Factory e ringrazio ancora Gigi, Mauro e Claudio per la fiducia. E’ stata una stagione difficile perché all’inizio abbiamo avuto tanti handicap ma poi ci siamo messi sotto a lavorare e abbiamo fatto dei bei podi. Purtroppo non sono tra i quattro che hanno vinto delle gare ma ci stiamo lavorando. Sono molto contento, mi sento di dire che dopo la stagione di quest’anno sono un pilota migliore. Sono pronto a ripartire la prossima stagione come abbiamo bene, cercando di fare bene e portando avanti i nostri colori perchè come team e come Ducati che lo meritiamo”