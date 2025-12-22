MotoGP | Di Giannantonio: “Sono un pilota migliore”
Il pilota romano era presente all'evento Ducati "Campioni in Festa"
Presente all’evento organizzato da Ducati, “Campioni in Festa”, il pilota del team Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio e il direttore sportivo Alessio Salucci, sono saliti sul palco per parlare della stagione 2025. Diggia ha ammesso che nonostante qualche difficoltà ad inizio stagione, è stato un privilegio essere pilota Factory e si è detto motivato a fare ancora meglio per il prossimo anno.
Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio a “Campioni in Festa”
“Stagione particolare, emozionante perché è stato il mio primo anno come pilota Factory e ringrazio ancora Gigi, Mauro e Claudio per la fiducia. E’ stata una stagione difficile perché all’inizio abbiamo avuto tanti handicap ma poi ci siamo messi sotto a lavorare e abbiamo fatto dei bei podi. Purtroppo non sono tra i quattro che hanno vinto delle gare ma ci stiamo lavorando. Sono molto contento, mi sento di dire che dopo la stagione di quest’anno sono un pilota migliore. Sono pronto a ripartire la prossima stagione come abbiamo bene, cercando di fare bene e portando avanti i nostri colori perchè come team e come Ducati che lo meritiamo”
