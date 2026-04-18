MotoGP | Dall’Igna: “Dobbiamo migliorare, test di Jerez importante” [VIDEO]

Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, presente all’evento “Cento Anni Ducati” per celebrare l’anniversario del glorioso marchio di Borgo Panigale, ha concesso un’intervista a Sky Sport nella quale ha fatto un bilancio dopo le prime tre gare. Aprilia ha fatto un notevole salto in avanti vincendo le ultime 5 gare consecutive (considerando le rimanenti del 2025). Ducati, dopo una stagione da incorniciare, ha iniziato il 2026 con un Marc Marquez non al 100%, complice l’infortunio in Indonesia e un Francesco Bagnaia ancora in cerca della perfezione. Mentre è stato positivo l’inizio di Fabio Di Giannantonio che al momento è il miglior ducatista in classifica Mondiale con la quarta posizione.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna su inizio Mondiale

“Mi aspetto di migliorare la situazione attuale, dobbiamo fare interventi sulla moto per cercare di migliorarla. Sarà importante Jerez perché lunedì ci sono i test e avremo possibilità di provare senza costrizioni imposte dal regolamento. Fabio sta facendo bene, l’anno scorso è stato sfortunato perché arrivava da un infortunio come Marc quest’anno. Lui ha tutte le stelle allineate e sta facendo bene, ha tantissimo talento, speriamo che continui così”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna su Francesco Bagnaia e Marc Marquez

“Pecco lo vedo bene, ha perso una Sprint all’ultimo giro nella quale aveva dominato. Lo vedo bene dal punto di vista mentale e fisico. Marc sta recuperando bene, ha saltato le ultime 5 gare della stagione e quando uno inizia con un infortunio così alle spalle, necessita di tempo per mettere a posto tutto. Lui è uno dei più bei campioni che il Motociclismo ha avuto e sono convinto e fiducioso che riuscirà a fare quello che serve. Non faccio mai previsioni, più che alla gara penso al test dove avremo possibilità di trovare soluzioni e un percorso”