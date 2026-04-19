SBK | Gp Assen Superpole Race: Bulega primo, davavanti al compagno Lecuona e Sam Lowes; stesso podio di Gara1

La Superpole Race di Assen va a Nicolò Bulega,(Aruba.it Racing – Ducati) che sta facendo incetta di vittorie, anche quando i diretti rivali sono gli stessi. Il podio ricalca perfettamente quello del sabato di Gara1, ma il risultato non cambia e nei soli dieci giri di questa corsa sprint, segna un tempo di 1’32.357, molto vicino alla pole position. Un dominio Ducati che favorisce anche Iker Lecuona,(Aruba.it Racing – Ducati) secondo e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), terzo.

Al quarto posto si è classificato il veterano dei veterani Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che continua ad ottenere il miglior risultato possibile, seguito al quinto posto dall’unica Bimota competitiva guidata da Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team). Sesto Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), come ieri forte nei primi giri, precede Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che pare in completa forma. Yari Montella (Barni Spark Racing Team), vince il duello tutto italiano con Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e si piazzano rispettivamente all’ottavo e nono posto.

Salvate così le prime tre file di Gara2, al decimo troviamo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e dietro di lui la BMW di Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Dodicesimo Alberto Surra (Motocorsa Racing), davanti a Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), in evidente calo negli ultimi due giri. Quattordicesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), sempre distante dalle prestazioni che contano, marcato da Tom Bridewell (Ducati Advocates), quindicesimo. Sedicesimo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che approfitta dei pochi giri per rifilare una posizione a Jonathan Rea (Honda HRC), sempre in difficoltà.

Concludono l’ordine di arrivo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), migliore solo dei soliti ultimi Mattia Rato e Bahattin Sofuoglu entrmbi i piloti di Motoxracing hanno superato la wild card Twan Smits (Team Apreco Yamaha), caduto e poi rientrato. Ritiro al quarto giro per Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing).

Superbike Gp Assen Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

4. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha)

7. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

8. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

9. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha)

Gli orari della Superbike 2026 ad Assen

RACE 1 15:30