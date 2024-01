MotoGP | Chi sono i Paperoni della Top Class 2023? Bagnaia “solo” quinto

Stipendi Piloti MotoGP 2023 – La MotoGP 2023 ha visto trionfare Pecco Bagnaia su Ducati per la seconda volta consecutiva (solo Valentino Rossi e Marc Marquez erano riusciti prima a vincere il titolo l’anno successivo, ndr) ma il pilota della “Rossa” a due ruote non è il più pagato della griglia.

Il Paperone è Marc Marquez, con un ingaggio dalla Honda di ben 12,5 milioni di euro, seguito a sorpresa da Maverick Vinales che dall’Aprilia ha incassato ben 10 milioni di euro.

Terzi a pari merito con 6 milioni di euro gli iridati 2020 e 2021 Joan Mir e Fabio Quartararo. “Solamente” quinto il tre volte iridato Pecco Bagnaia, che dalla Ducati ha incassato 5 milioni di euro.

Franco Morbidelli ha percepito dalla Yamaha 3 milioni di euro, un milione di euro per Jorge Martin, secondo nel Mondiale, mentre bisogna scendere più in basso per trovare Enea Bastianini, team-mate di Bagnaia, che ha incassato 375mila euro al pari di Fabio Di Giannantonio, mentre chiudono la classifica Luca Marini con 300mila euro e Marco Bezzecchi con 250mila euro

Classifica Stipendi MotoGP (si riferisce all’anno appena concluso, ndr)

01. Marc Marquez (Honda) 12,5 milioni di euro

02. Maverick Vinales (Aprilia) 10 milioni di euro

03. Fabio Quartararo (Yamaha) 6 milioni di euro

03. Joan Mir (Honda) 6 milioni di euro

04. Francesco Bagnaia (Ducati) 5 milioni di euro

05. Pol Espargarò (GASGAS) 3,5 milioni di euro

06. Jack Miller (KTM) 3 milioni di euro

06. Alex Rins (Honda) 3 milioni di euro

06. Franco Morbidelli (Yamaha) 3 milioni di euro

07. Johann Zarco (Ducati) 2 milioni di euro

08. Alex Marquez (Ducati) 1 milione di euro

08. Jorge Martin (Ducati) 1 milione di euro

09. Aleix Espargarò (Aprilia) 750mila euro

10. Miguel Oliveira (Aprilia) 625mila euro

11. Takaaki Nakagami (Honda) 500mila euro

11. Brad Binder (KTM) 500mila euro

12. Enea Bastianini (Ducati) 375mila euro

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 375mila euro

13. Luca Marini (Ducati) 300mila euro

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 250mila euro

