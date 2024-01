MotoGP | Borsoi (Pramac Racing) “Vogliamo riportare in alto Morbidelli”

MotoGP 2024 Pramac Racing – Gino Borsoi, Team Manager Pramac Racing, ha parlato dell’arrivo di Franco Morbidelli nel Team di Paolo Campinoti.

L’ex pilota in un’intervista rilasciata a Speedweek.com ha detto che il Team cercherà di riportare l’italo-brasiliano a lottare per le posizioni di vertice, ricordando che nel 2020 è stato vice-campione del Mondo MotoGP.

Secondo Borsoi il carattere aperto e solare di Morbidelli velocizzerà il processo di apprendimento, ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Gino Borsoi Ingaggio Franco Morbidelli Pramac Racing MotoGP 2024

“Sono convinto che Franco si integrerà bene nella nostra squadra e sicuramente si adatterà molto bene anche alla migliore moto in pista. Sarà poi compito nostro lavorare e riportarlo al livello che, secondo me, gli compete. Non dobbiamo dimenticare che nel 2020 ha lottato per il titolo mondiale. Negli ultimi due anni non abbiamo visto il vero Morbidelli. Spero davvero che lo vedremo di nuovo nel 2024. Spero che possiamo competere per il podio e anche per qualcosa di più grande. È chiaro che la strada è lunga, ci sarà un periodo in cui dovrà adattarsi e capire come funziona la squadra, ma con il talento che ha, non credo che ci vorrà molto. Uno degli obiettivi più importanti del team Prima Pramac è quello di riportare Morbidelli dove gli compete. È stato solo un giorno, o un giorno e mezzo, perché ci siamo visti anche lunedì a Valencia, non c’è stato molto tempo per essere in grado di esprimere un giudizio, mi sembra un ragazzo fantastico, ha una personalità fantastica. Quello che ho visto finora: sembra molto facile parlare con lui. È molto aperto, ascolta quando si tratta di ciò di cui ha bisogno. Credo che grazie a queste qualità lavoreremo molto bene insieme fin dall’inizio. Probabilmente queste qualità accelereranno anche il percorso che dovrà intraprendere per essere competitivo. E’ un piacere avere ai box una persona così, un pilota dal carattere solare e dalla forte volontà di dimostrare di essere ancora Franco Morbidelli.”