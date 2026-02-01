MotoGP | Presentazione LCR Honda 2026 in Live Streaming [VIDEO]
Saranno svelate le nuove Honda di Johann Zarco e Diogo Moreira
di Jessica Cortellazzi1 Febbraio, 2026
Presentazione LCR Honda – Siamo in attesa di conoscere i nuovi colori delle Honda del team LCR Honda con le quali gareggeranno Johann Zarco ed il rookie Diogo Moreira.
La presentazione avverrà in Malesia, dove dal 3 al 5 febbraio saranno in pista tutti i Team della MotoGP per il primo vero confronto stagionale.
PRESENTAZIONE LCR HONDA 2026 LIVE DALLE 11:00
