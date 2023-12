MotoGP | Campioni in Festa, Bagnaia: “Indonesia punto di svolta, dopo Barcellona è stata dura” [VIDEO]

MotoGP GP Campioni in Festa Ducati – Pecco Bagnaia è stato uno dei grandi protagonisti di “Campioni in Festa”, evento svolto all’Unipol Arena di Bologna dove si sono festeggiati i Campioni della Ducati.

Il due volte iridato della MotoGP ha sottolineato come il livello nel 2024 sarà altissimo ma ha anche detto che proverà a dimostrare di essere ancora il più forte. Parlando della nuova Desmosedici GP ha detto come sia nata sotto una buona stella.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia “Campioni in Festa” MotoGP 2023

“E’ un momento impegnativo, ci sono molti eventi, ma alla fine fanno piacere, è una cosa bellissima. Il Mondiale 2023 è stato completamente diverso da quello della scorsa stagione. Lo scorso anno a Valencia sono arrivato con un sacco di vantaggio, invece quest’anno dopo Barcellona è stata dura. Ci ho messo del tempo a riprendermi fisicamente ma soprattutto mentalmente. Non sono il tipo che prende scuse ma la mattina dopo Barcellona ero in Hotel a Bologna, avrei dovuto ritirare la mia Ducati con cui avevo vinto il Titolo 2022, invece ero con Domizia (sua futura moglie, ndr) ed ero un pezzo di gesso, non riuscivo ad alzarmi. In quel momento era dura immaginare di essere quattro giorni dopo in pista a Misano. Carlo e Marco (preparatore e fisioterapista, ndr) hanno fatto un lavoro incredibile e mi hanno messo sopra alla moto anche se non potevo muovere il ginocchio. Stavo seduto ed era abbastanza per correre. Inconsciamente la caduta di Barcellona ha influito, non ho più vinto gare Sprint e mi è mancata l’esplosività. Ero in pole a Barcellona e poi ci sono tornato solamente in Malesia. Per fortuna la domenica siamo sempre stati forti ma è stato un periodo duro. La gara della svolta è stata l’Indonesia, da 13esimo ho vinto, è stato un punto di svolta. Mentalmente non abbiamo mollato. Abbiamo sempre lavorato e credendoci si ottengono risultati. Vincere gara e titolo è stato fantastico. Quando ho firmato per Ducati non erano in tanti che ci volevano salire, ora vanno tutti forte con diversi stili di guida, è un lavoro collettivo ed è bellissimo. Sprint Race? Mi piace di più la domenica”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia “Campioni in Festa” Jorge Martin MotoGP 2023

“Jorge ha fatto paura, a livello velocità è stato il più veloce, noi abbiamo dovuto fare uno step. La domenica siamo sempre stati competitivi. Lui entra in pista e martella subito, io lavoro sempre per essere pronto per la domenica. Devo ringraziarlo perchè mi ha motivato, è stato un Campionato bellissimo.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia “Campioni in Festa” Marc Marquez MotoGP 2023

“Marquez andrà forte sicuramente, scende da una moto difficile e sale su una competitiva. Come gli altri sette piloti Ducati dovrà lottare, ci saranno poi KTM e Aprilia e forse anche Honda e Yamaha.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia “Campioni in Festa” Ducati Desmosedici GP 24 MotoGP

“Quando l’ho provata avevo un sorriso a 32 denti. Il test è andato bene, la nuova moto è nata bene.”





